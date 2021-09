1 Peter Hövelborn, der ehemalige Esslinger Stadtplaner und Denkmalpfleger, führte seine 25 Teilnehmer auf altbewährte Weise analog durch Esslingen zum Kesselwasen. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Der „Tag des offenen Denkmals“ sorgte bei Kaiserwetter für ein königliches Vergnügen bei allen Freuden von Geschichte, Kultur und Historie.

Kreis Esslingen - Es gibt die unersättlichen Junkies, die Kultur pur inhalieren. „Ich habe mich zu drei Stadtführungen über den ganzen Tag verteilt angemeldet“, sagt eine Frau auf dem Marktplatz in Esslingen. Sie kann aus dem Vollen schöpfen. Beim „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag wurden in der Neckarstadt und im Landkreis Esslingen verschiedene Appetithappen für alle Kulturhungrigen angeboten, die sich somit in ein geschmackvolles Programm verbeißen konnten. Im Vorjahr war die Veranstaltung coronabedingt überwiegend online angeboten worden, diesmal waren wieder Präsenzveranstaltungen möglich. Esslingen ging mit einer Mischung aus analogen und virtuellen Programmpunkten an den Start.