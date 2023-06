Karlsdorf-Neuthard im Kreis Karlsruhe Bis zu 200.000 Euro Schaden bei Hausbrand

Ein Haus in Karlsdorf-Neuthard ist am Mittwoch in Brand geraten, auch eine Werkstatt auf einem benachbarten Grundstück fing Feuer. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Es entstand hoher Sachschaden.