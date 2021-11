1 Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Esslingen und Ludwigsburg haben am Montag die Notbremse gezogen und ihre Weihnachtsmärkte abgesagt – am Montagabend hat Stuttgart nachgezogen. Wer entschädigt nun die Standbetreiber?















Stuttgart - Die Buden sind aufgebaut, alles ist vorbereitet – und umsonst. Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen haben wenige Stunden oder einen Tag vor der Eröffnung entschieden, ihre Weihnachtsmärkte doch abzusagen. An diesem Dienstag sollten die Märkte in Esslingen und Ludwigsburg öffnen, am Mittwoch der Markt in Stuttgart.