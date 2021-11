Entscheidung am Abend

1 Vergeblich: Die Mühe, die die Beschicker in den letzen Tagen wie hier am Schlossplatz aufgewandt haben, zahlt sich nicht aus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auch Stuttgart zieht nun die Notbremse. Erst vergangenen Donnerstag hatte OB Nopper die Zusage für den Markt verkündet.















Stuttgart. - Um 18.03 Uhr hat die Landeshauptstadt am Montagabend den Weihnachtsmarkt abgesagt. Absagen in Ludwigsburg und Esslingen waren dem vorausgegangen, von Mittwoch an soll zudem im Land eine verschärfte Cornaverordnung mit 2-G-plus-Regel gelten. Damit hätten geimpfte und genesene Besucherinnen und Besucher zusätzlich noch eine Test beim Eintritt auf den Markt vorweisen müssen.

Für die Entscheidung für den Markt gab es Kritik aus den Fraktionen

Auf dem Marktplatz vor dem Stuttgarter Rathaus schien das möglich, in den Straßen und Gassen zum Marktplatz hin dagegen kaum. Hier hätte man teils wenige Stände mit Gittern abschranken oder eben abbauen müssen. OB Frank Nopper (CDU) hatte vergangenen Donnerstag für den Markt geworben. Die Entscheidung, ihn stattfinden zu lassen, hatte ihm am Montag scharfe Kritik aus mehreren Fraktionen des Gemeinderats eingebracht.