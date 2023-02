10 Das Toupet seiner aktiven Radiozeit trägt er nicht mehr: Michael Branik vor seiner CD-Sammlung. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Den Schmelz seiner Stimme haben die Fans geliebt. Michael Branik ist das, was man eine Radiolegende nennt. Nach einem Schlaganfall muss der frühere Meister des Worts das Sprechen wieder lernen. Ein Besuch bei ihm vor seinem 70. Geburtstag.















Link kopiert

Auf 130 Stufen geht’s hinab zu dem kleinen Häusle im Grünen über Gablenberg, in dem Michael Branik, über Jahrzehnte eine prägende Stimme des Südwestens, und Bernd Reichel, ein früherer Chirurg, seit 1987 bei genialer Aussicht leben. Die Sonne scheint, der Frühling schnuppert rein ins lichtdurchflutete und gastfreundlich helle Heim eines Paars, das auch tiefdunkle Zeiten erlebt hat, die Reichel als „absoluter Horror“ bezeichnet. An der Sitzecke steht ein Fahrrad-Ergometer. Auf dem sitzt der frühere Moderator oft, weil er sich nicht damit abfinden will, dass der Schlaganfall, den er 2018 im Urlaub in Sri Lanka erlitten hat, ihn so sehr einschränkt. Meist siegt der Lebenswille! Am Montag wird Branik 70.