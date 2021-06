1 Die Impfung von Kindern und Jugendlichen wird aller Voraussicht nach am Donnerstag nicht generell von der Stiko empfohlen. Foto: dpa/Oliver Berg

Die Ständige Impfkommission wird an diesem Donnerstag keine generelle Impfempfehlung ab zwölf Jahren aussprechen. Wie sehen das Stuttgarter Kinderärztinnen und Kinderärzte? In ihren Praxen stehen die Telefone jedenfalls kaum noch still.

Stuttgart - Eines ist sicher: Auch wenn die Ständige Impfkommission (Stiko) an diesem Donnerstag aller Voraussicht nach keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche von zwölf Jahren an ausgeben wird – Impfinteressenten in der Altersgruppe gibt es zuhauf. Stuttgarter Kinderärztinnen und Kinderärzte berichten, dass sich aktuell sehr viele Eltern, aber auch Jugendliche bei ihnen meldeten: „Das Telefon bleibt quasi nicht mehr still, die Leute beschweren sich, dass sie kaum noch durchkommen. E-Mails erreichen uns auch sehr viele.“ So schildert es ein Kinderarzt aus der Innenstadt, der nicht mit Namen zitiert werden will. Neben eigenen Patienten und deren Eltern, die Fragen zur Impfung haben, meldeten sich auch Externe bei ihm.