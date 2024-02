Stuttgarter Kickers gegen Würzburger Kickers: Die Blauen meistern den Härtetest

11 Umkämpft, aber fair: Die Blauen um Loris Maier (Mitte) haben das Kickers-Duell für sich entschieden. In unserer Bildergalerie finden Sie weitere Impressionen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Den Stuttgarter Kickers ist die Generalprobe gelungen. Eine Woche vor dem Re-Start gewinnt die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal das Duell zweier Regionalliga-Tabellenführer gegen die Würzburger Kickers mit 2:0.











Die Stuttgarter Kickers haben am Samstag vor 750 Zuschauern im heimischen Gazi-Stadion ihr letztes Testspiel der Wintervorbereitung mit 2:0 (1:0) gegen die Würzburger Kickers gewonnen. Im Härtetest gegen den in der Innenverteidigung ersatzgeschwächten Spitzenreiter der Regionalliga Bayern steuerten David Braig (38.) und Kapitän Kevin Dicklhuber (56.) die Treffer für den gastgebenden Tabellenführer der Regionalliga Südwest bei.

„Ich denke, aufgrund der ersten Halbzeit haben wir verdient gewonnen. Es war ein guter Test für alle, daher sind wir sehr zufrieden“, sagte SVK-Trainer Mustafa Ünal nach der Partie im Interview vor den Zuschauern auf der Haupttribüne.

Seine Blauen erreichten in ihrer Testspielphase zur Vorbereitung auf den Re-Start sechs Siege und ein Remis. Getrübt wurde die Stimmung am Samstag jedoch durch eine erneute Verletzung von Marian Riedinger, der erstmals seit seinem Kreuzbandriss im März 2023 wieder bei einem Heimspiel zum Einsatz kam, weniger als zehn Minuten nach seiner Einwechslung aber vom Feld musste. Das Heimteam geriet somit in Unterzahl (83.).

Zu dem Zeitpunkt stand es bereits 2:0. Die Kickers hatten die Begegnung in der ersten Hälfte dominiert und ein klares Chancenplus zu verzeichnen. Das 1:0 steuerte Braig bei, nachdem Sinan Tekerci eine scharfe Hereingabe verlängert hatte (38.). Nach dem Seitenwechsel forderten die Gäste vergeblich einen Handelfmeter (52.). Auf der Gegenseite blockte Tekerci einen gegnerischen Passversuch und setzte so Braig in Szene, der das 2:0 von Dicklhuber vorbereitete (56.).

Kickers-Schlussmann Felix Dornebusch, der schon vor der Pause stark pariert hatte (31.), verhinderte den Anschluss der Würzburger (59.). Die fanden besser in die Partie, blieben aber ohne Torerfolg. „Ich denke, es ist ein super Test für beide Seiten gewesen. Wir haben die zwei krassen Fehler, die sie gemacht haben, gut genutzt“, bilanzierte SVK-Sportdirektor Marc Stein.

Re-Start steht an

Am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) melden sich die Blauen mit einem Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger im Ligabetrieb zurück. Das achtplatzierte Team aus Mittelhessen hat parallel zur Kickers-Generalprobe seine Nachholpartie bei der TSG Balingen mit 0:1 verloren.

SVK-Aufstellung

Felix Dornebusch (78. Leon Neaime) – Nico Blank (74. Marian Riedinger), Paul Polauke, Niklas Kolbe (74. Leon Maier), David Kammerbauer (74. Cedric Guarino) – Lukas Kiefer (63. Luigi Campagna) – Loris Maier, Sinan Tekerci (74. Flamur Berisha), Christian Mauersberger (63. Dennis De Souza Oelsner) – David Braig (63. Niklas Antlitz), Kevin Dicklhuber (63. David Stojak).

Spielplan

Bisherige Regionalliga-Spiele

Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – TuS Koblenz 7:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, TSV Steinbach Haiger – Kickers 1:3, Kickers – TSG Balingen 2:2, Kickers – VfR Aalen 0:0, Eintracht Frankfurt II – Kickers 1:0, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:0, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 3:0, Bahlinger SC – Kickers 1:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:0, VfB Stuttgart II – Kickers 0:2, Kickers – FC Astoria Walldorf 2:2, SGV Freiberg – Kickers 0:2, Kickers – FC 08 Homburg 2:2, Kickers – Kickers Offenbach 1:0, TuS Koblenz – Kickers 0:0, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 1:4, Kickers – KSV Hessen Kassel 2:1.

Nächste Regionalliga-Spiele

Kickers – TSV Steinbach Haiger (Samstag, 2. März, 14 Uhr), TSG Balingen – Kickers (Samstag, 9. März, 14 Uhr), VfR Aalen – Kickers (Freitag, 15. März, 19 Uhr), Kickers – Eintracht Frankfurt II (Samstag, 23. März, 14 Uhr).

WFV-Pokal

1. Runde: Freilos, 2. Runde: 1. Göppinger SV – Kickers 3:4 i. E., 3. Runde: TSV Weilimdorf – Kickers 0:7, Achtelfinale: TSG Backnang – Kickers 1:2 n. V., Viertelfinale: TSV Buch – Türkspor Neckarsulm (3. April, 17 Uhr), SG Empfingen – SG Sonnenhof Großaspach (3. April, 19 Uhr), SSV Reutlingen – VfR Aalen, Kickers – SSV Ulm 1846 Fußball (beide 16. April, 19 Uhr), Halbfinale: Sieger SG Empfingen/SG Sonnenhof – Sieger Kickers/Ulm, Sieger TSV Buch/Türkspor Neckarsulm – Sieger SSV Reutlingen/VfR Aalen (beide am 1. Mai), Finale 25. Mai in Großaspach. (jüf)

Testspiele

Kickers – FC Ingolstadt 04 II 5:1, SF Schwäbisch Hall – Kickers 0:3, Kickers – 1. FC Normannia Gmünd 2:2, Kickers – FV Illertissen 2:0, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 3:1, Kickers – FC Kaysar Kyzylorda 5:0, Kickers – Würzburger Kickers 2:0. (rsp)