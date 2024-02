Stuttgarter Kickers gegen Würzburger Kickers: Liveticker zum Nachlesen: Härtetest bestanden

1 Kevin Dicklhuber und die Kickers trafen auf die Würzburger Kickers. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers treffen am heutigen Samstag in einem Testspiel auf die Würzburger Kickers. Wie sich die Blauen geschlagen haben, können Sie im Liveticker nachlesen.











Die Stuttgarter Kickers haben am heutigen Samstag ihren letzten Härtetest vor dem Restart in der Regionalliga Südwest bestritten. Mit Erfolg: Am Ende stand es 2:0. Um 14 Uhr erwarteten die Blauen um Kapitän Kevin Dicklhuber unterm Fernsehturm die Würzburger Kickers. Gegen den Tabellenführer der Regionalliga Bayern konnte Trainer Mustafa Ünal bis auf Marcel Schmidts auf alle Spieler zurückgreifen. „Das ist ein toller Test, klasse, dass wir uns mit einem Gegner auf diesem Niveau messen können“, sagt Sportdirektor Marc Stein.

Wie sich die Blauen gegen Würzburg geschlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag wird es für die Kickers dann wieder ernst. Im ersten Pflichtspiel des Jahres treffen sie im Gazi-Stadion auf der Waldau in der Regionalliga Südwest auf den TSV Steinbach Haiger.