Stuttgarter Kickers: Die Blauen ziehen Knallerlos – Castellucci nach Ravensburg

1 Ramon Castellucci bekommt bei den Kickers keine Einsatzchancen und wechselt bis Saisonende zum FV Ravensburg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Schwerstmögliche Aufgabe für die Stuttgarter Kickers. Die Blauen spielen im WFV-Pokal-Viertelfinale gegen Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball. Unterdessen steht Torwart Ramon Castellucci vor einer Ausleihe zu einem Oberligisten.











Die Auslosung des WFV-Pokal-Viertelfinales brachte für Regionalliga-Spitzenreiter Stuttgarter Kickers ein Duell mit dem aktuellen Drittliga-Dritten SSV Ulm 1846 Fußball. „Das ist das sportlich schwierigste Los. Die Ulmer befinden sich auf einer Erfolgswelle. Wir hoffen aber auf ein spannendes Spiel vor vollem Haus“, sagte Kickers-Sportdirektor Marc Stein.

Es ist die Neuauflage des Endspiels vom 21. Mai 2022. Damals siegten die Blauen vor 7300 Zuschauern mit 5:4 im Elfmeterschießen. Die weiteren Partien lauten SG Empfingen (Landesliga) gegen SG Sonnenhof Großaspach (Oberliga), SSV Reutlingen (Oberliga) gegen VfR Aalen (Regionalliga) und TSV Buch (Landesliga) gegen Türkspor Neckarsulm ((Verbandsliga). Auch das Halbfinale wurde bereits ausgelost: Der Sieger der Partie Kickers gegen Ulm muss zum Gewinner des Spiels Empfingen gegen Großaspach, Reutlingen oder Aalen müssen nach Buch oder Neckarsulm

Vorgesehener Termin für das Viertelfinale ist der 3. April. Doch da wird das Spiel Kickers gegen Ulm auf keinen Fall stattfinden. An diesem Tag steht das Regionalliga-Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an. Der neue Termin ist noch offen. Das Halbfinale findet am 1. Mai statt, das Finale am 25. Mai. Spielort des Endspiels wird erstmals die Wir-machen-Druck-Arena in Großaspach sein, da im Gazi-Stadion der Rasen ausgetauscht wird. Die Schweizer Nationalmannschaft trainiert auf der Waldau im Rahmen der Fußball-EM.

Preisgeld schon im Viertelfinale

Bereits die Viertelfinalisten im WFV-Pokal erhalten jeweils rund 2500 Euro Preisgeld, die Halbfinalisten rund 5000 Euro und der Finalist rund 20 000 Euro aus den Vermarktungserlösen des DFB-Pokals.

Unterdessen kommt Bewegung in den Kader der Kickers. Nach Informationen unserer Redaktion wechselt Torwart Ramon Castellucci auf Leihbasis bis zum Saisonende zu Oberligist FV Ravensburg. Die Tinte unter dem Vertrag ist trocken. Auch Offensivmann Konrad Riehle, Leihspieler Mathis Bruns, Linksverteidiger Cedric Guarino und Nachwuchsmann Marko Pilic würden die Blauen keine Steine in den Weg legen, sollten sie bis zur Schließung des Transferfensters am 31. Januar noch einen neuen Verein finden. Doch zumindest Guarino will definitiv bleiben. An Riehle sind einige Clubs interessiert. Die Entscheidung, wohin er wechselt, dürfte übers Wochenende fallen.