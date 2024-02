Stuttgart: Warnstreik beim Lufthansa-Bodenpersonal angelaufen

1 Auch der Stuttgarter Flughafen ist vom Streik betroffen. Foto: dpa/Marijan Murat

An mehreren deutschen Flughäfen hat am Dienstagmorgen ein weiterer Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa begonnen. Die Beschäftigten waren aufgerufen, ab 04 Uhr ihre Arbeit niederzulegen.











Zahlreiche Flughäfen betroffen

Kundinnen und Kunden der Lufthansa müssen sich wegen des Warnstreiks auf Streichungen und Verspätungen einstellen. Betroffen sind im Passagierbereich die Lufthansa-Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart.

Nach Lufthansa-Angaben sind 100.000 Passagiere von dem Warnstreik betroffen. Die Airline hofft, zehn bis 20 Prozent der Flüge anbieten zu können.

Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten der Lufthansa am Boden. Das Bodenpersonal hatte bereits Anfang Februar gestreikt; nur zehn Prozent der Flüge konnten damals abheben.