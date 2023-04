9 Dieter Ziesel, Jan Georg Plavec und Gerald Maier (v. l.) mit dem Magazin Foto: Lg/Leif Piechowski

Wie haben sich Stuttgart und die Region seit 1968 verändert? Das wird eindrücklich klar, wenn man das neu erschienene Luftbildermagazin „Stuttgart und die Region von oben“ durchblättert. Bisher war es im Onlinevorverkauf erhältlich. Nun ist es tatsächlich erschienen und kann auch an Kiosken und in Buchhandlungen in der Region erworben oder von diesen beschafft werden.

Am Freitagvormittag hat Jan Georg Plavec, Redakteur unserer Zeitung, das Magazin im Hauptstaatsarchiv an der Konrad-Adenauer-Straße an die Projektpartner übergeben. Das Landesarchiv hütet den Schatz der historischen Luftbilder – zum Beispiel jene 20 000 Exemplare, die bei der ersten Komplettbefliegung 1968 entstanden und die als Grundlage für das nun erschienene Magazin dienen.

Es gibt auch eine Online-Bildersuche

Zweiter Projektpartner ist das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL). Es beauftragt die alle zwei Jahre neu fotografierten, aktuellen Luftbilder. Die beiden Präsidenten Gerald Maier und Dieter Ziesel (hier im Doppelinterview) zeigten sich beeindruckt von der inhaltlichen Dichte und Qualität des Hefts. Auf den hochauflösenden Bildern erkennt man jedes Haus, es befinden sich darin Motive aus der gesamten Region Stuttgart und natürlich der Landeshauptstadt selbst. Dazu kommen Geschichten rund um die Luftbilder selbst, die früher wie ein Schatz im Tresor gehütet wurden. Einzelne Motive wurden im Kalten Krieg mit extrem hohem Aufwand händisch retuschiert.

Letztlich sind die Bilder aber auch eine Spielwiese für individuelle Recherchen. Wer beispielsweise sein Haus auf den Luftbildern suchen möchte, kann das online tun. Im Heft befindet sich der Link zur Bildersuchmaschine, in der historische und aktuelle Luftbilder des gesamten Bundeslands komfortabel durchsucht werden können – und dazu der Weg zum kostenlosen achtwöchigen Digitalzugang, der dafür notwendig ist.

Das Magazin „Stuttgart und die Region von oben“ kostet 14,99 Euro und ist an Kiosken und in Buchhandlungen erhältlich – sowie weiterhin über den Onlineshop shop711.de .