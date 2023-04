1 1968 glich die Gegend um den Stuttgarter Rotebühlplatz eher einem Parkplatz und einer Stadtautobahn. Heute wirkt sie deutlich menschenfreundlicher. Foto: LGL/Landesarchiv-StAL-EL68IX

Von 2024 an müssen aktuelle Luftbilder frei zugänglich sein – auch für Google. Wie geht die zuständige Behörde damit um? Und was fasziniert an alten Luftbildern? Das verraten der oberste Vermesser und der Chef des Landesarchivs im Interview.















Seit 1968 wird Baden-Württemberg durchgängig aus der Luft fotografiert. Die Bilder werden öffentlich gezeigt, an Google verkauft – und finden nun Eingang in ein neues Luftbilder-Magazin. Vom kommenden Jahr an stehen sie wie viele andere Geodaten für alle kostenlos zur Verfügung. Das sei eine gute Entwicklung, sagen Dieter Ziesel und Gerald Maier, die Präsidenten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) sowie des Landesarchivs.