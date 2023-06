9 Von der Kirche gepachtet: Seit rund 20 Jahren pflegt Juliane Schick das 2000 Quadratmeter große Gartengrundstück unweit des Südheimer Platzes. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Unweit des Südheimer Platzes in Stuttgart-Süd hat Juliane Schick einen Einblick in ihr persönliches Paradies gegeben. Wie kommt man an so einen Garten? Und wie viel Arbeit steckt dahinter – auch wenn alles so natürlich wirkt?















Nein, ein Schmuckstück ist die Böblinger Straße in Stuttgart wohl nicht. An der sechs Kilometer langen Straße zwischen Vaihingen und Marienplatz rauschen tagsüber und nachts die Autos durch, alle paar Minuten quietscht eine Stadtbahn. Doch unweit dieser Straße findet sich eine Oase, wie man sie sich dort kaum vorstellen kann: Ein paar Meter oberhalb des Südheimer Platzes liegt ein 2000 Quadratmeter großer Garten: mit Rosen, Kräutern, Obstbäumen, Stauden und zwei Teichen. Wie kommt man an so etwas – wo schon das Finden einer Wohnung mit Balkon in Stuttgart oft eine Herausforderung darstellt?