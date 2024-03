Stromausfall: Sturmwind und Überschwemmungen in Frankreich

Sturmwind und Überschwemmungen in Frankreich

1 Frankreich kämpft mit Unwettern (Symbolbild). Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xDancingManx

Frankreich kämpft mit Unwettern. Es kam zu Stromausfällen, Überschwemmungen und herabstürzenden Bäumen. Ein Überblick zur Lage.











Heftiger Wind und Starkregen haben in Frankreich für Stromausfälle und Überschwemmungen gesorgt. Im südöstlichen Rhône-Alpes schnitten herabgefallene Äste und umgefallene Bäume am Samstagvormittag 6000 Haushalte vom Strom ab, wie französische Medien unter Berufung auf Netzbetreiber Enedis berichteten. Es werde versucht, die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Im zentralfranzösischen Vienne hat Starkregen indes die Gartempe überlaufen lassen, wie die örtliche Präfektur auf X mitteilte. Mehrere Straßen seien überflutet und für den Verkehr geschlossen. Der Sender France Info berichtete auch, dass an verschiedenen Orten in dem Gebiet Häuser evakuiert und Menschen in Sicherheit gebracht wurden.