Karsamstag im Kessel: Stuttgarter genießen milde Temperaturen

10 Die Biergärten und Cafés in Stuttgart sind gut besucht am Karsamstag. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Wegen des Saharastaubs bleibt sonniges Frühlingswetter am Samstag in Stuttgart zwar aus. Doch milde Temperaturen sorgen trotzdem für volle Wege und Cafés. Eindrücke aus der Innenstadt.











Die Sonne lässt sich am Karsamstag in Stuttgart zwar nicht blicken. Doch das hält die Menschen nicht davon ab, die milden Temperaturen in Cafés und Parks im Kessel zu genießen. Geradezu proppenvoll ist die Innenstadt am Karsamstag.

Die Temperaturen klettern auf rund 20 Grad – ideales Wetter, um den Tag im Freien zu genießen. Getrübt wird das frühlingshafte Wetter jedoch von einem dünnen Wolkenschleier, der den blauen Himmel gelblich färbt. Grund dafür ist aufgewirbelter Sahara Staub, der von Afrika nach Deutschland gezogen ist. Die Sonnenstrahlen können sich meist nur schwer ihren Weg durch die winzigen Sandkörner kämpfen.

Auch am Sonntag soll es in der Region Stuttgart zur Ostereiersuche bei Temperaturen von 18 bis 20 Grad noch recht schön bleiben, sagt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Erst gegen Abend soll es „zuziehen“ und erste Regentropfen können vom Himmel fallen. Wirklich regnerisches Wetter erwartet der DWD aber erst mit dem Start der kommenden Woche.