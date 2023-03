1 Zum Verdie-Streik am 3. März kamen rund 500 Demonstranten nach Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Streiks im öffentlichen Dienst gehen in die nächste Runde. Bereits für diesen Mittwoch hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi vielerorts zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Und für Donnerstag, 23. März, lädt sie die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu einer Demonstration nach Esslingen ein. Es ist eine von mehreren Aktionen, die im Laufe der Woche in diversen Städten stattfinden. In Esslingen ist es bereits die dritte Verdi-Demonstration in diesem Monat. Um 9.30 Uhr ziehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Bahnhofsvorplatz zum Marktplatz.

Die Gewerkschaft teilt mit, dass es ihr und den Beschäftigten darum geht, vor der dritten Verhandlungsrunde, die vom 27. bis voraussichtlich 29. März stattfindet, nochmals Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Die Forderungen: eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber um 500 Euro monatlich. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich steigen.

Die Esslinger Stadtverwaltung teilt mit, dass am 22. und 23. März der gesamte städtische Busverkehr stillstehen wird. Auch Schulbuslinien sind betroffen. Das Bürgeramt und der Bürgerservice Einwanderung bleiben am Donnerstag geschlossen. Auch in anderen Bereichen der Stadtverwaltung könne es durch den Warnstreik zu Einschränkungen kommen. Eltern von Kindern, die in eine städtische Kindertagesstätte oder einen Kindergarten gehen, könnten sich direkt bei den Einrichtungen erkundigen, ob trotz Warnstreik eine Betreuung ihrer Kinder gewährleistet werde.