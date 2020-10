1 Ist Streik in Coronazeiten vertretbar? Foto: dpa/Jens Büttner

Der Tarifkonflikt eskaliert erneut, weil nun als nächstes in Karlsruhe gestreikt werden soll.

Stuttgart - Im Tarifkonflikt des baden-württembergischen Nahverkehrs gehen die Wogen mittlerweile fast täglich hoch – die Warnstreiks führen zu einer immer grundsätzlicheren Auseinandersetzung. Nach dem juristischen Streit zwischen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) AG und Verdi am vergangenen Dienstag hat sich die Gewerkschaft am Donnerstag mit den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) angelegt. Dort hat Verdi die Mitarbeiter bis voraussichtlich Samstag, 4 Uhr, unangekündigt zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. „Hierdurch sind die VBK gezwungen, den Trambahnverkehr (Linien 1-6 und S2) und den Busbetrieb komplett einzustellen“, teilte das Unternehmen mit.

Denn bestreikt würden betriebsrelevante Bereiche in der Werkstatt, beim Fahrstrom, der zentralen Leitstelle und bei deren Einsatzfahrzeugen. Dadurch sei „kein sicherer Bahn- und Busbetrieb mehr möglich“. Bis Freitag werde der Trambahn- und Busverkehr somit komplett eingestellt.

Tram und Bus sollen in Karlsruhe still stehen

„Die VBK eskaliert auf dem Rücken ihrer Fahrgäste, genau das wollten wir verhindern“, rügt Thorsten Dossow, der Geschäftsführer von Verdi Mittelbaden. Verdi habe bei den Warnstreiks, wie in Stuttgart oder jetzt in Karlsruhe, bewusst den Fahrdienst nicht zum Warnstreik aufgerufen – um die Bevölkerung und insbesondere die Schüler so wenig wie möglich belasten. Dossow schildert, dass ihm alle Beschäftigten in den fraglichen Bereichen signalisiert hätten, mit der Notdienstvereinbarung den Betrieb aufrechterhalten zu können. Nun würden die Fahrer aber bis Samstagmorgen freigestellt – mit der Androhung, kein Gehalt von der VBK zu bekommen.

Drohung: Kein Geld für die Fahrer

Das bezeichnet Andreas Schackert, der Landesfachbereichsleiter und Verhandlungsführer von Verdi, als „Aussperrung der Fahrerinnen und Fahrer“, die eine „massive Provokation“ sei. „Während wir versuchen, den Tarifkonflikt zu deeskalieren, ziehen die Arbeitgeber die schärfste und umstrittenste Waffe im Arbeitskampf“, so Schackert. „Wir werden die Beschäftigten nicht schutzlos ihrem Arbeitgeber aussetzen.“ Aussperrungen sind in der Tat höchst selten in Tarifkonflikten und werden von Arbeitgebern kaum noch eingesetzt, weil sie das Verhältnis zur Arbeitnehmerseite stark beeinträchtigen. Offenbar will Verdi die Karlsruher „Aussperrung“ juristisch prüfen und womöglich später den entgangenen Lohn einklagen. Am Donnerstagnachmittag gab es allerdings noch Verhandlungen mit der VBK-Personalchefin über eine Erweiterung der Notdienstvereinbarung, die bei Redaktionsschluss nicht beendet waren.