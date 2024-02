Streik im öffentlichen Nahverkehr: Großes Chaos bleibt aus am Esslinger Busbahnhof

Großes Chaos bleibt aus am Esslinger Busbahnhof

1 Busfahrer des SVE Esslingen wollen bessere Arbeitsbedingungen. Foto: Roberto Bulgrin

Viele Pendler sind wegen des Streiks der Busfahrer offenbar im Homeoffice geblieben. Am Esslinger Busbahnhof jedenfalls war am Freitag weniger los als sonst. Doch nicht alle Fahrgäste reagieren Verständnis.











Am Freitagmorgen ist es ruhig auf dem sonst so wuseligen, umtriebigen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in unmittelbarer Nähe des Esslinger Bahnhofs. Nur die Busse privater Linien sind unterwegs, die Fahrzeuge des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE) werden bestreikt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu dieser Arbeitsniederlegung im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen für Busfahrerinnen und Busfahrer aufgerufen.