1 Christel Köhle-Hezinger, Isabel und Jana Könekamp sowie Reinhold Riedel (von links) vom Verein Denk-Zeichen können sich nicht erklären, was unbekannte Täter dazu gebracht hat, zwei der drei Stolpersteine vor dem Gebäude Obertorstraße 45 herauszubrechen. Foto: Horst Rudel

Zehntausende Stolpersteine hat der Künstler Gunter Demnig bereits verlegt, um an NS-Oper zu erinnern – einige auch in Esslingen. Nun haben Unbekannte zwei der kleinen Gedenktafeln in der Obertorstraße gestohlen. Der Verein Denk-Zeichen will umgehend ein Zeichen setzen und erhält Unterstützung von OB Matthias Klopfer.















Esslingen - Die Tat macht auch Tage später fassungslos: Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Samstag zwei Gedenktafeln aus dem Gehweg vor dem Gebäude Obertorstraße 45 herausgebrochen und entwendet. Ein dritter Stolperstein blieb unangetastet. Obwohl der Staatsschutz sofort die Ermittlungen aufgenommen hatte, liegen die Motive weiterhin im Dunklen: War es eine politisch motivierte Tat? War es ein denkbar dummer Streich? Oder hatten es der oder die Diebe auf das Metall abgesehen? Während über all das bislang nur spekuliert werden kann, steht für den Esslinger Verein Denk-Zeichen, der zahlreiche Stolpersteine in Esslingen initiiert hat, fest: Die Gedenktafeln werden so rasch wie möglich ersetzt. Bis dahin verdeckt eine weiß-rote Warnbake die Stelle, wo der NS-Opfer Jette Löwenthal, Ilse Löwenthal und Rosalie Oppenheimer gedacht wird, die im Gebäude Obertorstraße 45 gelebt hatten, ehe sie von den Nazis deportiert und ermordet wurden.