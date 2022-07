1 Philipp Kovacs hat zehn Jahre lang im Fellbacher Goldberg gekocht. Foto: Gottfried Stoppel

„Ich hätte nicht gedacht, dass das die Gäste so trifft“, sagt der Sternekoch, der am Wochenende letztmals in der Schwabenlandhalle Gäste verwöhnt. Wo wird er künftig am Herd stehen?















Link kopiert

Es gibt viel zu tun in den letzten Tagen, in denen Philipp Kovacs noch in der Küche des Fellbacher Restaurants Goldberg steht. Vor allem seit den Zeitungsberichten über das Ende der Sterne-Ära und seinen zum Wochenende anstehenden Abschied aus dem Speiselokal im Kongresszentrum Schwabenlandhalle sei es im Fellbacher Gourmettempel, einem Zweisterne-Betrieb, mehr als voll. „Der Endspurt läuft sehr gut“, sagt er über seinen Eindruck auch aus der Küche. Und: „Es ist wirklich eine emotionale Zeit.“ Der Eindruck sei, dass jeder Stammgast nochmals einen Aufenthalt gebucht habe. Insofern sei diese Abschlussphase im Goldberg für ihn auch eine höchst aufschlussreiche: „Ich hätte nicht gedacht, dass das die Gäste so trifft. Da merkt man, was man erreicht hat.“