Stellungnahme zum Fluglärm: Neuhausen fordert mehr Maßnahmen gegen fliegende Lärmteppiche

Die Gemeinde Neuhausen ist unzufrieden mit den bestehenden Maßnahmen gegen Fluglärm.

Die Gemeinde Neuhausen nimmt Stellung zur aktuellen Überprüfung des Fluglärmaktionsplans und moniert etliche Schwachstellen. Die neue Flugroute wird nach wie vor „entschieden abgelehnt“, die Klage kommt im Juni vors Verwaltungsgericht.











Eines ist klar: „Neuhausen hat am meisten Nachteile von der neuen Flugroute am Stuttgarter Flughafen.“ Sagt nicht nur Bürgermeister Ingo Hacker, sondern auch ein Gutachten des Ingenieurbüros Accon von 2022, auf das er sich beruft. Das und die Fluglärmproblematik überhaupt ist in Neuhausen offensichtlich so klar, dass die Stellungnahme der Gemeinde zur turnusmäßigen Überprüfung des von 2014 stammenden Fluglärmaktionsplans am Dienstag im Gemeinderat ohne Diskussion einstimmig durchgewunken wurde.