1 Künftig werden die SWE in der Fritz-Müller-Straße angesiedelt sein. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Nun stehen sie selbst unter Strom: Die Stadtwerke Esslingen ziehen um und verlegen ihren Firmensitz von der Fleischmannstraße in der Weststadt in ihren Neubau in Oberesslingen. Kunden müssen sich in der Zeit auf Einschränkungen einstellen.















Stadtwerke Esslingen, Fleischmannstraße 50, 73728 Esslingen am Neckar – Briefe, Pakete und Karten mit dieser Adresse kommen künftig nicht mehr an. Denn die Stadtwerke Esslingen (SWE) verlegen ihren Firmensitz in die Fritz-Müller-Straße 60 im Esslinger Industriegebiet Neckarwiesen. Mitte Januar wird der regionale Energie- und Wasserversorger mit seinen etwa 180 Mitarbeitenden nach Angaben der Pressesprecherin Charlotte Hänsele seinen Neubau im Stadtteil Oberesslingen beziehen. Während des Umzugs müssen sich Kundinnen und Kunden auf Einschränkungen einstellen.

Die Schreibtische und Schränke sind leer geräumt, die Umzugskisten gepackt, die Mitarbeitenden auf dem Sprung: Die Esslinger Stadtwerke und ihre Tochterunternehmen geben den Standort in der Weststadt auf. In Oberesslingen ist in den vergangenen zwei Jahren laut Hänsele auf einem firmeneigenen Gelände ein Neubau für Kosten in Höhe von etwa 19 Millionen Euro entstanden.

Notfallnummern sind geschaltet

Wegen des Umzugs werden die Stadtwerke nach eigenen Angaben in der Zeit von Donnerstag, 5., bis Dienstag, 10. Januar, nur eingeschränkt erreichbar sein. Auch das Kundencenter werde in diesem Zeitraum geschlossen, und E-Mails würden nicht zugestellt, sagt Hänsele. Für dringende Angelegenheiten gibt es aber eine Telefonnummer.

Ursprünglich war der Umzug für Anfang November geplant gewesen. Wegen Lieferschwierigkeiten und Problemen beim Bauablauf musste das Datum laut dem SWE-Geschäftsführer Jörg Zou aber verschoben werden: „Ein Betrieb im Handwerksbereich ist in die Insolvenz gegangen.“ Der Bauträger habe sich aber um alles gekümmert, ein Ersatz sei schnell gefunden worden, und so kann der Umzug jetzt über die Bühne gehen.

Fleischmannstraße wird aufgegeben

In der Fritz-Müller-Straße wollen die SWE erneut Gas geben und wieder unter Strom stehen. In dem Neubau befinden sich die Büros der Mitarbeitenden, das Materiallager und die Technik. „Im Erdgeschoss wird es wie bisher ein Kundencenter geben, in dem vor Ort beraten wird“, erläutert Zou. Lediglich die Erdgastankstelle bleibe am alten Standort in der Fleischmannstraße.

Nach dem Umzug soll das dort frei werdende Stadtwerke-Grundstück mit einer Fläche von etwa 8500 Quadratmetern laut dem Geschäftsführer ohne Immobilien an die Stadt Esslingen verkauft werden. Das angrenzende bisherige Verwaltungsgebäude der SWE hätte nach früheren Planungen an die Stadt vermietet werden und als Interimsquartier der Stadtbücherei dienen sollen. Doch das ist inzwischen obsolet: Wegen der Planungsänderung der Stadt wird das Gebäude dafür nicht mehr benötigt.

Zur Zukunft ihres bisherigen Standorts teilen die Stadtwerke mit: „In der sich entwickelnden Esslinger Weststadt wird damit Platz für eine moderne Neubebauung mit dem Klimaquartier II.“

Erreichbarkeit In dringenden Fällen ist das Kundencenter während der nächsten Tage montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 07 11 / 3 90 72 00 zu erreichen. Auch die Störfallnummer 07 11 / 3 90 72 22 ist wie gewohnt geschaltet. Weitere Informationen gibt es zudem unter: www.swe.de/blog.

Neue Adresse Von Mittwoch, 11. Januar, an lautet die Anschrift: Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG, Fritz-Müller-Straße 60, 73730 Esslingen.