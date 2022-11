1 Die Stadtwerke Esslingen werden zu Jahresbeginn in ihren Neubau in der Fritz-Müller-Straße umziehen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Stadtwerke ziehen im Januar um an einen neuen Standort. Weil die Stadtbücherei zunächst doch kein Interimsquartier benötigt, ist die Zukunft des alten Verwaltungsgebäudes ungewiss. Wird die Immobilie demnächst verkauft?















Die IT-Experten der Stadtwerke Esslingen (SWE) kann üblicherweise wenig aus der Ruhe bringen. Doch zurzeit seien die EDV-Spezialisten des lokalen Energieversorgers eher nervös, verrät der Geschäftsführer Jörg Zou. Die Computerexperten müssen zu Jahresbeginn den Umzug der Stadtwerke von der Fleischmannstraße in Zentrumsnähe in einen Neubau an der Fritz-Müller-Straße im Gewerbegebiet Neckarwiesen virtuell stemmen. Eigentlich sollte der Standortwechsel bereits dieser Tage über die Bühne gehen, doch nun hat er sich verzögert. Am 9. Januar will das Unternehmen endgültig sein Ränzlein schnüren.