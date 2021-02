1 Die Häuser in der Tobias-Mayer-Straße 6-10 sind merklich in die Jahre gekommen. Weil sich eine Sanierung nicht lohnt, sollen sie Neubauten weichen. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen - Das Quartier zwischen Tobias-Mayer- und Palmstraße im Esslinger Norden wird sich in den kommenden Jahren von Grund auf verändern. Rund drei Hektar groß ist das Areal, das sich die Esslinger Wohnungsbau (EWB), die Baugenossenschaft Esslingen und der Verein Lebenshilfe teilen. Nun werden die Eigentumsverhältnisse so geordnet, dass jeder seine Zukunftspläne besser angehen kann. Wie die genau aussehen, soll in ei­nem aufwendigen Planungsprozess ermittelt werden, an dessen Beginn eine Bürgerbeteiligung steht. „Was wir planen, soll zumindest auf die nächsten 50 bis 70 Jahre ausgerichtet sein“, sagt Oliver Kulpanek, Vorstand der Baugenossenschaft. Und EWB-Geschäftsführer Hagen Schröter betont: „Es gibt viele Aspekte zu bedenken, um solch ein Quartier zukunftsorientiert auszurichten.“ Die Neubebauung soll in Etappen in den Jahren 2023 bis 2035 über die Bühne gehen.