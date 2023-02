1 Wiedereröffnung in Esslingen Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

In Esslingen hat der Rewe-Markt an alter Stätte, aber mit größerer Ladenfläche neu eröffnet.















Mit einem Rewe-Markt ist der erste Mieter in den Esslinger Qbus gezogen. Der Markt öffnete am Donnerstag Nachmittag. Es war ein so genanntes Re-Opening, denn der Markt war vor dem Bau des Gebäudes in der Berliner Straße schon einmal an dieser Stelle, allerdings im Erdgeschoss des angrenzenden Parkhauses. Er wurde vergrößert und rückt weiter nach vorne.

Der Qbus ist ein lang gezogene Gebäude, das im Zentrum von Esslingen parallel zum ES-Einkaufscenter verläuft. Hier entstand in etwa zwei Jahren ein neues Wohn- und Büroensemble, das neben 20 größeren Wohnungen und 130 Einzimmer-Appartements unter anderem auch eine Mobilitätsstation, Gastronomie sowie den Lebensmittelmarkt beherbergt. Die bundesweit agierende Nanz-Medico-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Stuttgart hat, wird auf gut 2000 Quadratmetern auch in Esslingen eine Dependance eröffnen. Qbus klingt wie Kubus („Würfel“): Das Wortspiel greift architektonische Elemente des Baus auf und verweist zugleich auf die Busvergangenheit. Denn das Gebäude entstand auf dem ehemaligen ZOB, dem Zentralen Omnibusbahnhof. Der galt lange Zeit als eine der hässlichsten Brachen in der Stadt. 1,4 Millionen Euro steckte die Stadt in die Aufwertung des Geländes.

Die Neuerungen vor dem Qbus sind nur der Auftakt für noch größere Veränderungen in der westlichen Innenstadt von Esslingen. Der Altstadtring, der lange Jahre über die Berliner Straße geführt wurde, soll sich weiter nach Westen verlagern, damit es rund um ES-Einkaufscenter, Qbus und Bahnhof fußgängerfreundlicher wird. Die Bauherrin des Qbus ist die LBBW Immobilien-Gruppe.