Das kommt in diesem Jahr auf Esslingen zu

1 Das Straßenbild am Bahnhofsplatz verändert sich deutlich. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Esslingen steht vor großen Veränderungen, getrieben unter anderem von der Klimakrise und dem Strukturwandel in der Automobilindustrie. Worauf können sich die Esslinger in diesem Jahr trotzdem freuen? Was müssen sie fürchten?















Passionierte Autofahrer werden es vermutlich nicht ganz so gerne gehört haben: Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer kündigte zu Beginn des Jahres an, dass sich die Prioritäten im Straßenverkehr weiter verschieben werden – zugunsten von Fußgängern, Radfahrern und Bussen. Damit hat er einen Punkt angesprochen, den die Esslinger 2023 deutlich spüren werden. Mit solchen Plänen steht Esslingen nicht alleine da: Dieser Trend herrscht deutschland- und europaweit vor und wird mit zahlreichen Finanzierungsprogrammen ausgiebig gefördert. Hintergrund ist zum einen die Klimakrise. Andererseits wächst insbesondere in den Städten das Bedürfnis nach autofreien oder doch zumindest verkehrsberuhigten Zonen.