10 In der ehemaligen Metzgerei empfängt das Aguila die Gäste mit schwäbischen Tappas. Dafür gab es vom spanischen Außenhandelsinstitut ein Gütesiegel. Foto: Simon Granville

Im Adler in Asperg wird großen Wert auf schwäbischen Charme und regionale Verbundenheit gelegt. Wie gehen Tradition und Moderne zusammen?















Aus den Lautsprecherboxen schwappt sanfter Jazz in die Hotellobby des Adlers. Ein Gast trinkt seinen Espresso und liest Zeitung. Von Hektik keine Spur. An der Rezeption gleich gegenüber geht’s an diesem Morgen hingegen schon rund. Ein Hotelgast würde gern den Fernseher auf dem Zimmer nutzen, doch der Bildschirm hat anderes im Sinn. Währenddessen schleppt ein Paar für eine Familienfeier am nächsten Tag kistenweise Blumengestecke und selbst gemachtes Käsegebäck an die Empfangstheke des Vier-Sterne-Superior-Hauses, und einen Atemzug später möchte ein Paketbote seine Lieferungen loswerden. Die Dame an der Hotel-Rezeption hat alle Hände voll zu tun.