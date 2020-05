1 Die Zwillinge Tom und Zoe sind glücklich, dass sie auf dem Spielplatz in der Heilbronner Straße in Esslingen seit Mittwoch wieder herumtollen dürfen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Spielplätze sind wieder geöffnet. Pro zehn Quadratmeter Fläche darf dort nur ein Kind spielen. Eine Regel, die kaum umzusetzen, geschweige denn zu kontrollieren ist, wie sich beispielsweise in Esslingen zeigt.

Kreis Esslingen - Herumtoben auf Spielplätzen wieder erlaubt! Was gestresste Eltern in Corona-Zeiten auf den ersten Blick als Wohltat sehen, erweist sich in der Realität als schwierig. Denn die vom Land aktualisierte Verordnung ermöglicht Spielen auf öffentlichen Plätzen nur mit Erschwernissen. Jedes Kind darf sich dort nur in Begleitung einer Aufsichtsperson bewegen. Außerdem ist die Zahl der Personen, die sich auf der Fläche aufhalten dürfen, reglementiert. Pro zehn Quadratmeter nur ein Kind, heißt es in der Verordnung. Umsetzung und Kontrolle erweisen sich je nach den örtlichen Gegebenheiten als problematisch. Die EZ hat am Mittwoch, dem ersten Tag der eingeschränkten Öffnung, in drei Städten nachgefragt.