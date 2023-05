11 Wer ein romantisches Bild zerstören möchte, macht es am besten mit einem gelben Container. Foto: Ines Rudel

Keine Stadt kann nur schön sein – auch Esslingen nicht. Wir haben uns umgeschaut und eine Reihe von Stellen fotografiert und beschrieben, die so gar nicht in das Bild der schönen Stadt passen wollen.















Esslingen nennt sich bewusst Esslingen am Neckar und tut damit kund, dass es ihr wichtig ist, als Ort am Wasser wahr genommen zu werden. Und tatsächlich gibt es bezaubernde Stellen in der Stadt, die der Wasserlage – dem Fluss, den Kanälen – geschuldet ist.

Insgesamt gilt Esslingen als eine sehr schöne und alte Stadt mit viel Charme. Daher muss sie sich diese Frage gefallen lassen: Esslingen, kannst du es dir leisten, an so vielen Stellen so wenig aus dir zu machen? Gravierend ist, dass zu den unschönen Stellen auch der zentrale Marktplatz gehört – die Visitenkarte der Stadt, wie Bewohner selbst sagen. An manches mag man sich als Bewohner gewöhnt haben, aber das macht es natürlich nicht besser – schon gar nicht für Besucher, denen diese Ecken besonders schmerzlich auffallen.

Auch der viel frequentierte Bahnhofsplatz gehört zu den Orten, die das Image der altehrwürdigen und romantischen Reichsstadt einen Riss zufügt. Ein bisschen erinnert er an einen Rumpelkammer: Überall steht etwas rum, aber ein Konzert ist nicht erkennbar. Wirklich schlimm aber sieht es hinter dem Bahnhof aus. Hier lebt zwar das Versprechen, dass man eines Tages von hier aus in eine Parklandschaft gelangt, doch davon ist das Gelände heute weit entfernt.

In der Pliensauvorstadt sticht die Unterführung zum Nürk-Areal heraus. Hier verwelken Gräser auf einer Rolltreppe, die schon lange nicht mehr fährt. Ein besonderer Ort für Menschen, die auf Sinnbilder für das Vergängliche stehen.

Erwähnenswert sind noch die Verlängerung der Pliensaubrücke zur Stadtmitte hin. Mit ihrem ewigen Bauzaun steht sie in grellem Kontrast zur sanierten Altbrücke, die sicherlich zu den schönsten im Land Baden-Württemberg gehört. Einen vergleichbaren Kontrast erlebt man in Kleinvenedig mitten in der Alststadt: Hier verwandelt sich pure Romantik nur wenige Meter weiter in eine lieblose Ecke, die alles andere als zum Verweilen einlädt.

Ein Veteran in Sachen unschöne Ecken in Esslingen ist das Karstadt-Areal nahe der Weststadt. Es wurde in den vergangenen Jahren auch schon zur schlimmsten Brache der Stadt gekürt. Hier tut sich seit vielen Jahren nichts. Dafür wurde wenige Meter entfernt eine gleichfalls schlimme Brache am alten ZOB bebaut. Ob das, was jetzt in der Berliner Straße steht, aber wirklich schön ist, darüber streiten sich die Geister noch.

Alle unschönen Ecken in Esslingen sind auch in der Bildergalerie zu bewundern.