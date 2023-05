Städtebau in Esslingen

1 Schöne Kulisse, doch der Platz selbst gilt als Schandfleck. Foto: /Ines Rudel

Der Esslinger Marktplatz gehört zu den meist besuchten Orten der Stadt. Doch wenn kein Markt stattfindet und sich die Straßen leeren, wird das Elend sichtbar: Der Platz ist in einem unheilvollen Zustand. Nun werden Stimmen lauter, endlich etwas zu tun.















Seit Jahren schon ist der Esslinger Marktplatz ein Ärgernis für viele. Ist er belebt wie etwa an den Markttagen, fällt die Tristesse nicht weiter auf. An Tagen aber, wo weniger los ist, springt der Widerspruch zwischen historischer Kulisse und hässlichem Platz ins Auge. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat macht deshalb jetzt Dampf: „In seinem jetzigen Zustand ist der Marktplatz nachgerade ein Schandfleck. Der Platz muss dringend saniert werden“, sagte Stadtrat Andreas Koch. „Eigentlich sollte der Marktplatz die Visitenkarte unserer schönen Stadt sein. Im Augenblick möchte man diese Karte aber am liebsten verstecken.“