Baden-Württemberg: Junge Landwirte fürchten um ihre Zukunft

1 Tim Benzinger (links) und Daniel Föll kämpfen um eine sichere Zukunft in der Landwirtschaft. Foto: Ralf Poller

Die Landwirte im Land kämpfen seit der Ankündigung der Sparpläne beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer um ihre Existenz. Besonders junge Bauern bangen um ihre Zukunft.











Link kopiert

Hupende Traktoren mit Demonstrationsschildern und wütende Landwirte bestimmten am 21. Dezember das Stadtbild in Stuttgart. Rund 2000 Landwirte legten mit ihren Maschinen die Landeshauptstadt und die gesamte Region lahm. Die Bauern im Land demonstrieren gegen die Sparpläne der Ampelkoalition. Diese plant, die Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer zu streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Mit großen Folgen für die Landwirte in ganz Deutschland.