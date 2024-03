Bürgergeld-Betrug: Vergehen zu Lasten aller ukrainischen Geflüchteten

1 Sind auch die auf Unterstützung angewiesenen Ukrainerinnen die Leidtragenden, wenn einige Ungarn unrechtmäßig vorgehen? Foto: dpa/Henning Kaiser

Eine ungarische Minderheit versucht, die deutschen Behörden auszutricksen. Der Betrug mit dubiosen ukrainischen Pässen ist besonders verwerflich, weil er allen Geflüchteten aus der Ukraine schadet, meint Matthias Schiermeyer.











Es ist klar, dass solche Meldungen Wasser auf die Mühlen der Fremdenfeinde sind: Da legen sich ungarische Staatsangehörige noch schnell ukrainische Pässe zu, um in Deutschland an der besonderen Unterstützung für die aus dem Krieg Geflüchteten teilzuhaben. Wenn systematisch und in großem Stil versucht wird, Sozialleistungen zu erschleichen, dann ist dies organisierte Kriminalität. Derlei Verdachtsfällen müssen die Behörden aufmerksam und entschlossen entgegentreten, damit sie nicht weiter Schule machen.