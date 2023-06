1 Ausverkauft ist das „Southside“-Festival in diesem Jahr nicht. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Das „Southside“ gehört zu den größten Musikfestivals in Deutschland. Zehntausende Besucher haben sich angekündigt, Musikgrößen wie die Ärzte und Peter Fox werden erwartet. Und auch das Wetter dürfte in diesem Jahr mitspielen.















Link kopiert

Für mehr als 60 000 Musikfans hat das Warten ein Ende: Das „Southside“-Festival in Neuhausen ob Eck geht von Freitag (ab 15.00 Uhr) an in die nächste Runde. Rund 80 nationale und internationale Größen aus der Musikszene haben sich bis Sonntag angekündigt. Den Auftakt machen unter anderem Clueso, Nina Chuba und die Ärzte. Die meisten Besucher reisten laut Veranstalter schon am Donnerstag an, an diesem Tag gibt es bereits ein erstes Programm.

Ausverkauft ist das Festival auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen in diesem Jahr nicht. Die Veranstalter zeigten sich dennoch zufrieden. Angesicht der allgemein wirtschaftlich angespannten Lage seien 60 000 verkaufte Tickets sehr gut, sagte ein Sprecher. „Damit sind wir fast ausverkauft und super dankbar dafür.“ Die Veranstalter erwarten mit Tagesgäste rund 65 000 Besucher.

Kraftklub, Billy Talent und viele weitere zu sehen

Das „Southside“ und das gleichzeitig stattfindende „Hurricane“ in Niedersachsen gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock, Independent und Alternative in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. Bis Sonntag sollen Größen wie Kraftklub, Muse, Billy Talent und Placebo die Bühne zum Beben bringen.

Auf dem Konzertgelände in Neuhausen ob Eck treten Künstler auf vier großen Bühnen auf. Das Veranstaltungsgelände ist mit 121 Hektar etwa so groß wie 170 Fußballfelder. Rund 5000 Menschen arbeiten auf dem Gelände. Den Campern stehen rund 530 Duschen zur Verfügung. Auch für Schattenplätze und genügend Wasserspender sei gesorgt, so der Sprecher.

Denn Gummistiefel und Regenjacken dürften in diesem Jahr nicht zum Einsatz kommen. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes für die Festival-Tage könnten kaum besser sein. Die Meteorologen rechnen mit 26 bis 28 Grad bis Sonntag. „Nicht zu kalt, nicht zu heiß und niederschlagsfrei“, prognostizierte der DWD. Erst gegen Sonntagabend könnte sich die Wetterlage demnach umstellen. Kleine Schauer könnten kommen. „Aber das ist noch unsicher“, so ein DWD-Meteorologe.