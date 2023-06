Festivals in der Krise?

1 Auch wenigen Tage vor dem Start des Soutshide ist das Festival nicht ausverkauft. Hier im Bild: Flogging Molly bei ihrem Auftritt auf dem Festival 2017. Foto: imago images/HMB-Media/Matthias Kimpel via www.imago-images.de

Wer vor der Corona-Krise zu einem der großen Festivals gehen wollte, musste frühzeitig Tickets kaufen. Doch auch kurz vor dem Start ist das Southside in Neuhausen ob Eck nicht ausverkauft. Wie tief stecken die Festivals in der Krise?















Muse, Die Ärzte, Placebo, Billy Talent, Nina Chuba, Materia und viele andere – auf dem Southside 2023 in Neuhausen ob Eck werden viel nationale und internationale Künstler erwartet. Es ist ein Lineup, das sich sehen lassen kann. Doch ganz so groß wie noch vor der Coronakrise scheint der Andrang auf das Festival nicht zu sein. Auch wenige Tage vor dem Start am Freitag ist es nicht ausverkauft.