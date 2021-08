1 Leuchtend blaue Plakate in der Innenstadt machen auf das Programm von „Sommerfunkeln“ aufmerksam. Eine Aktion war„Meet the Barista” vor dem Laden Poppinski in der Küferstraße: Barista Mathias Dietz machte Lust auf Kaffeespezialitäten Foto:

Die Veranstaltungsreihe „Sommerfunkeln“ der Stadt lädt zum Urlaub in der City ein. Sie besteht aus kleinen Aktionen der Einzelhändler. Höhepunkt ist „ES funkelt – Einkaufen bis Mitternacht“ am 11. September.

Esslingen - Sommerfunkeln – Urlaub in der City“ heißt die Veranstaltungsreihe, die die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) aufgelegt hat, um Esslingern und Bummlern von außerhalb den Aufenthalt in der Innenstadt schmackhaft zu machen. In einer gemeinschaftlichen Aktion von Händlern und der EST gibt es ein buntes Programm: Musik vor den Läden, Trödelmärkte in der noch jungen Fußgängerzone Ritterstraße, Kunsthandwerk- und Dekomärkte in der Bahnhofstraße, Modeschauen, Kinderspiele, Walking Acts und manches mehr. Der Höhepunkt der Reihe soll am Samstag, den 11. September, stattfinden, wenn es heißt „ES funkelt – Einkaufen bis Mitternacht“.