Zwillinge erblicken das Licht der Welt Doppelte Freude zur 1111. Geburt am Klinikum Esslingen

Die 1111. Geburt des Jahres 2021 am Klnikum Esslingen dürfte in Erinnerung bleiben. Am 18. August erblickten die eineiigen Zwillinge Tairu und Jamil das Licht der Welt.