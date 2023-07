1 Wer absolviert den Wassergeschicklichkeitsparcours am schnellsten? Foto: Fildorado/P. Steinheißer

Das Team des Sport- und Erlebnisbads Fildorado an der Mahlestraße 50 in Filderstadt-Bonlanden hat ein Sommerferienprogramm für alle Daheimgebliebenen zusammengestellt. Immer freitags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr gibt es im Freibad für Kinder Bastelangebote, verschiedene Wasserwettbewerbe und actionreiche Spiele.

So ist zum Beispiel am 4. und 18. August jeweils eine Wasserbombenschlacht angesetzt. Ein Spaß-Arschbomben-Contest sowie Spiele auf dem Aqua-Track, in einem Wassergeschicklichkeitsparcours und mit der Wasserwalze stehen am 11. August und 8. September auf dem Programm. Am 18. und 25. August sowie am 1. und 8. September können sich die jungen Badegäste jeweils ab 15 Uhr beim Kinderschminken in fantasievolle Wesen verwandeln lassen. Hin und wieder schaut auch das blaue Bad-Maskottchen Juch-Hai bei den Veranstaltungen vorbei und treibt seine Späße. Bei schlechtem Wetter findet das Event im Erlebnisbad statt, die Teilnahme am Kinderprogramm ist in beiden Fällen bereits im Eintrittspreis enthalten. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, man kann einfach kommen und mitmachen.