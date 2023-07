1 Sobald die Sonne wieder scheint, wird sich das Fildorado-Freibad wieder füllen. Foto: Fildorado/P. Steinheißer

Wegen der verkürzten Saison werden die Preise für Saisonkarten angepasst. Mehrere Events sind geplant.















Nun ist es endlich so weit, das Fildorado-Freibad ist wiedereröffnet: Von Montag an, 3. Juli, kann dort wieder geplanscht und relaxt werden. „Das Team freut sich, seinen Badegästen doch noch eine – wenn auch durch die Betriebsstörung verkürzte – Freibadsaison bieten zu können“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur Wiedereröffnung lockt das Filderstädter Sport- und Badezentrum mit einer besonderen Vergünstigung: „Wir möchten uns bei unseren Freibadgästen für ihre Geduld und das Verständnis für die Situation bedanken und haben uns dazu entschlossen, die Preise für die Freibad-Saisonkarten anzupassen“, so der Geschäftsführer Felix Schneider. Damit würden sich für die Gäste Einsparungen von fast zwanzig Prozent auf den normalen Tarif ergeben. Zudem stellt er für die kommenden Wochen die eine oder andere Veranstaltung im Freibad in Aussicht.

Los geht es am 15. und 16. Juli mit einem „Dunk Tank“. Bei diesem Event werden kleine und große Badegäste mit viel Spaß in ein großes Wasserfass verfrachtet. Auch in der Saunalandschaft des Fildorado wird es besondere Angebote geben. Der Bad-Chef kündigt außerdem noch eine Neuerung zur Wiederinbetriebnahme des Freibads an: „Auf vielfachen Wunsch ist es ab sofort möglich, an der Freibadkasse und am Freibadkiosk mit EC-Karte zu bezahlen.“

Mitte Mai war der Pumpenschacht geflutet worden

Das Freibad hat täglich von 8 bis 20.45 Uhr geöffnet. Mehr Informationen stehen im Internet unter www.fildorado.de. Mitte Mai war bei einem Kontrollgang festgestellt worden, dass die Verschraubung einer Auffüllleitung gebrochen war. Infolgedessen wurde der Pumpenschacht geflutet, in dem die großen Umwälzpumpen stehen. Daraufhin mussten die Motoren der Pumpen aufwendig ausgebaut und getrocknet werden. Das dauerte mehrere Wochen.