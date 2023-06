6 An diesem sonnigen Juni-Sonntag ist im Vaihinger Freibad viel los. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Nach einem kühlen Mai lockt der Juni mit viel Sonne und hohen Temperaturen die Menschenmassen in die Schwimmbecken. Die Bäderbetriebe freut es.















Sommer in Stuttgart – und die Freibäder sind voll. Insbesondere das im Vaihinger Rosental. Denn weil das Möhringer Freibad den ganzen Sommer über wegen Sanierungsarbeiten geschlossen bleibt und auch das Freibad des Fildorados in Filderstadt-Bonlanden aus technischen Gründen derzeit zu hat, ballt sich alles in Vaihingen. Am 10. Juni waren dort 4600 und am 11. Juni 7552 Badegäste. Aktuellere Zahlen lagen am Sonntag noch nicht vor. Die Bäderbetriebe wollen die „erfreulich hohen Besucherzahlen in Vaihingen“ jedoch nicht mit dem fehlenden Angebot in Möhringen in Verbindung bringen. So seien im Freibad Rosental am 18. Juni 2022 7624 und am 19. Juni 2022 sogar 9486 Badegäste gezählt worden, teilt der Sprecher Jens Böhm mit.

Insgesamt sei man mit den bisherigen Besucherzahlen in den Stuttgarter Freibädern zufrieden. „Zumal der Mai in diesem Jahr eher durchwachsen war. Man stellt aber jetzt die letzten Tage deutlich – aufgrund des tollen Wetters – einen stärkeren Zulauf fest“, sagt Jens Böhm. Der Wunsch der Bäderbetriebe sei es, dass es trotz der vielen Menschen in den Freibädern friedlich zugehe und es zu keinen negativen Vorfällen wie im Inselbad am Pfingstwochenende komme. „Ein Freibadbesuch bei uns soll schließlich Spaß machen und an heißen Tagen für Abkühlung sorgen“, betont der Sprecher.

Wegen des Fachkräftemangels fahren die Bäderbetriebe im Inselbad Untertürkheim nach wie vor einen Einschichtbetrieb. Davon abgesehen könne man aber die Öffnungszeiten aufrecht erhalten. Allerdings: „Aufgrund von Krankheitsfällen sind kurzfristige und temporäre Einschränkungen im Angebot nicht gänzlich zu vermeiden“, sagt Jens Böhm. Dies seien aber Ausnahmefälle.