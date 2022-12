1 Der Ochse Peter wartet im Künstleratelier darauf, endlich aufgestellt zu werden. Foto: privat

Der Ochse Peter sucht ein Zuhause – und er wird wohl noch eine Weile weitersuchen müssen. Denn in der schier unendlichen Geschichte um die Aufstellung einer tierischen Skulptur auf dem Backhausplatz in Esslingen-Zell wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Stadt hat Bedenken gegen die Platzierung der Statue angemeldet und damit den Bürgerausschuss vergrätzt: „Auf dieser Basis können wir mit der Verwaltung nicht mehr zusammenarbeiten“, heißt es in einem offenen Brief des Gremiums an den Oberbürgermeister Matthias Klopfer sowie an den Baubürgermeister Hans-Georg Sigel.