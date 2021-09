4 Die Generationen, die vor ihr waren, leben nur noch in Heidi Bareuthers Erinnerung in diesen Räumen. Das Watzmann-Bild im Hintergrund ist eines der wenigen Erinnerungsstücke an den Vater Georg Stein. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko; Bareuther

Aus unserem Plus-Archiv: Mitten im Stuttgarter Wohnwahnsinn lebt Heidi Bareuthers Familie seit drei Generationen in derselben Mietwohnung in Ostheim. Wie ist das, wenn die Biografie so eng mit vier Wänden verbunden ist?

Stuttgart - Da müsse sie rangehen, sagt Heidi Bareuther, als um 10 Uhr morgens das Festnetztelefon klingelt. Das sei ihre Freundin Lore. Jeden Tag um diese Zeit telefonieren die Frauen miteinander, die eine in ihrer Wohnung in Stuttgart-Ostheim, die andere in ihrem Haus auf dem Killesberg. Hören, wie es geht. Erzählen, was am Tag zuvor passiert ist. Früher haben sie sich regelmäßig getroffen, aber mittlerweile ist die Strecke von Ost nach Nord zu mühsam.