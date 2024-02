Stuttgart-Bad Cannstatt: Rettungswagen kippt bei Unfall um

8 Am Mittwochmorgen ist ein Rettungsdienst-Fahrzeug in einen schweren Unfall verwickelt worden. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt hat sich am frühen Mittwochmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Rettungswagen war beteiligt.











Am Mittwochmorgen hat sich ein schwerer Unfall in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet. Dabei ist ein Fahrzeug des Rettungsdiensts umgekippt. Der Rettungswagen war mit einem Kleinwagen kollidiert. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 5.20 Uhr an der Ecke Daimler-/Waiblinger Straße. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht unklar.

Weil der Rettungswagen im Gleisbereich der Straßenbahn liegen blieb, war der Schienenverkehr auf der Strecke zeitweise unterbrochen. Die Bergung des Krankenwagens zog sich über mehrere Stunden, im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Laut einer Polizeisprecherin wurden mindestens zwei Menschen verletzt. In dem Rettungswagen habe sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes aber kein Patient befunden, hieß es. Ob die Sanitäter selbst im Einsatz waren, müsse noch geklärt werden. Neben der Polizei war am frühen Morgen auch die Feuerwehr im Einsatz.