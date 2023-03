1 Eine Signalstörung an der Stuttgarter Schwabstraße bremst den S-Bahn-Verkehr aus. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Schon wieder bremst eine Signalstörung den S-Bahn-Verkehr in Stuttgart aus. Auch am Montagnachmittag kommt es zu Ausfällen. Was Fahrgäste jetzt wissen müssen.















Link kopiert

Wer auf die Stuttgarter S-Bahn angewiesen ist, muss sich am Montag ganztags in Geduld üben. Auch am Nachmittag ist die Signalstörung an der Stuttgarter Schwabstraße noch immer nicht behoben. „Das Signal fällt immer wieder in den Störmodus“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion.

Kurzzeitig habe es wieder „normal funktioniert“, weshalb die Bahnen der Linie S2, die über die oberirdischen Gleise am Hauptbahnhof umgeleitet worden waren, vorübergehend wieder auf der Stammstrecke verkehren konnten. Als die Störung erneut aufgetreten sei, habe man aber entschieden, die Züge teilweise wieder umzuleiten. Auch die Bahnen der Linie S1 Richtung Herrenberg fahren am Hauptbahnhof bei den Fernzügen.

Beide Linien fahren zudem nur im 30-Minuten-Takt und die Linie S6/S60 nur zwischen Weil der Stadt/Böblingen und Zuffenhausen. Fahrgästen in Richtung Schwabstraße wird empfohlen, in Zuffenhausen auf die Linien S4 oder S5 umzusteigen.

Wie lange die Störung noch dauert, könne der Bahnsprecher nicht sagen. „Techniker sind vor Ort, um zu untersuchen, warum das Signal immer wieder in den Störmodus fällt“, sagt er. Es ist die vierte Signalstörung an dieser Stelle innerhalb weniger Wochen.