1 Eine Signalstörung an der Stuttgarter Schwabstraße sorgt am Montagmorgen für Probleme (Archivbild). Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Wer am Montagmorgen in Stuttgart die S-Bahn nutzen will, muss sich auf Verzögerungen einstellen. Eine Signalstörung an der Schwabstraße sorgt derzeit für Probleme.















Eine Signalstörung an der Stuttgarter Schwabstraße bremst am Montagmorgen die S-Bahnen in Richtung Vaihingen aus. Wie die S-Bahn Stuttgart auf Twitter mitteilte, kommt es zu Verspätungen, Umleitungen und Teilausfällen in beiden Richtungen. Betroffen sind die Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60.

„Techniker vor Ort können noch keine Prognose geben“, teilte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mit.

Um die S-Bahn-Stammstrecke zu entlasten, würden die Linien S1 Richtung Herrenberg und S2 Richtung Filderstadt bis auf weiteres über Hauptbahnhof Oben umgeleitet. Die S2 verkehrt außerdem nur im 30-Minuten-Takt. Fahrgäste sollten ihre Reiseverbindung vor Fahrtantritt prüfen.