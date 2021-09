1 Kultusministerin Theresa Schopper Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Das neue Schuljahr startet mit 630 weniger Lehrkräften, als nötig wären. Kultusministerin Schopper erklärt, in welchen Regionen es hapert und woran das liegt.

Stuttgart - Obwohl die Personalsuche für die 5400 neu zu besetzenden Lehrerstellen im Land seit November läuft, hat das Kultusministerium zum Schulbeginn am kommenden Montag 630 Stellen an den 4500 Schulen des Landes noch nicht besetzen können. Das hat die Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) in Stuttgart mitgeteilt. Zum Stichtag am 1. September waren immerhin 4810 der Stellen vergeben, die durch Pensionierungen, Krankheit, Mutterschutz oder Reduzierung der Arbeitszeit frei geworden sind.