Schulbauten im Kreis Esslingen: Umlandgemeinden sollen Schule mitfinanzieren

1 Am Wendlinger Schulzentrum am Berg steht eine Generalsanierung an. Foto:

Für die Sanierung des Wendlinger Schulzentrums am Berg werden etwa 37 Millionen Euro fällig – auch die Anrainerkommunen sollen ihren Beitrag leisten. Köngen, Oberboihingen oder Unterensingen sollen sich an den Kosten beteiligen.











Der Investitionsstau an deutschen Schulen ist gewaltig – laut der Förderbank KfW müssten 47,4 Milliarden Euro bundesweit investiert werden, um den Sanierungsrückstand an den Lehrgebäuden aufzuholen. Auch in der Region bröckeln die Schulen. So wurden über 40 Millionen Euro in Plochingen und über 20 Millionen Euro in Nürtingen fällig. Die Gemeinde Köngen rechnet mit fast 13 Millionen. Und auch die Stadt Wendlingen wird viel Geld in die Sanierung des Schulzentrums am Berg stecken müssen – laut einer Grobkostenschätzung vom Juni 2023 werden für eine Generalsanierung rund 37 Millionen Euro fällig.