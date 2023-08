Schüsse und Messerattacke in Nellingen

1 Ermittler sichern die Spuren. Foto: 7aktuell.de

Bei der Auseinandersetzung unter Jugendlichen sind zwei 16 und 18 Jahre alte Beteiligte schwer verletzt worden. Der Jüngere hat in Lebensgefahr geschwebt. Offenbar hat eine Videokamera den Vorfall festgehalten.















Noch ist unklar, was am Sonntagabend in Ostfildern-Nellingen genau passiert ist. Doch die Eskalation eines Streits unter Jugendlichen hätte einen von ihnen um ein Haar das Leben gekostet. Kurz nach 21 Uhr waren bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen. Zeugen berichteten von Schüssen und flüchtenden Personen im Bereich der Esslinger Straße. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber aus.