Zwei Schwerverletzte vor Café in Nellingen

7 Ermittler sichern am späten Sonntagabend Spuren. Foto: SDMG/Schulz

Vor einem Café in Ostfildern-Nellingen ist es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen. Dabei wurden zwei Beteiligte schwer verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.















Es ist kurz nach 21 Uhr am Sonntagabend, als bei der Polizei Notrufe eingehen. Zeugen haben Schüsse vor einem Café in Ostfildern-Nellingen gehört. Ein Großaufgebot rückt in die Esslinger Straße aus, auch ein Hubschrauber steigt auf.

Vor dem Café stoßen die Einsatzkräfte auf zwei schwer verletzte junge Leute. Beide kommen ins Krankenhaus. „Nach ersten Erkenntnissen sind sie durch Messerstiche verletzt worden“, sagt ein Polizeisprecher. Die Hintergründe seien noch unklar, aber mutmaßlich habe es sich um eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen gehandelt. Dabei sei offenbar auch eine Schreckschusswaffe eingesetzt worden. Zum Alter der Beteiligten gab es zunächst keine Angaben.

Bei der Fahndung sind zwei Personen vorläufig festgenommen worden. Die Betroffenen wurden allerdings kurze Zeit später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Suche nach weiteren Beteiligten und die Spurensicherung dauerten bis tief in die Nacht.

Bereits seit Monaten erschüttern immer wieder Vorfälle mit Schussabgaben die gesamte Region. Auch in Ostfildern, in der Parksiedlung, war es im Februar zu einem Schusswechsel gekommen. Hinter diesen Konflikten stecken laut Landeskriminalamt zwei konkurrierende kriminelle Gruppen, zu deren Umfeld mehrere Hundert Personen gezählt werden. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei gilt aber als unwahrscheinlich, dass der Vorfall in Nellingen eine direkte Verbindung zu diesen Taten hat.