13 Mit 17 Stockwerken hat das Hochhaus seine volle Höhe erreicht. Links und rechts flankiert wird es von zwei sechsstöckigen Gebäuden. Foto: Alexandra Kratz

Nach Stuttgart 21 ist der Allianz-Park am Rande des Synergieparks in Vaihingen die zweitgrößte Baustelle in der Landeshauptstadt. Trotz des immensen Projektumfangs geht es planmäßig voran. Ein Besuch vor Ort.















Auf der Baustelle an der Heßbrühlstraße am Rande des Synergieparks in Vaihingen geht es voran. Die Allianz Lebensversicherungs-AG baut dort ihren neuen Stammsitz. In den vergangenen sechs Monaten ist das markante Hochhaus um sechs und damit auf nun insgesamt 17 Stockwerke beziehungsweise 67 Meter angewachsen. Rechts und links flankiert wird es von zwei Gebäuden mit fünf und fünfeinhalb Etagen.