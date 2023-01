9 Ende 2024 soll der Allianz-Park in Betrieb genommen werden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Mitte 2025 umziehen. Foto: Jürgen Brand

Der Allianz-Park in Stuttgart-Vaihingen liegt trotz Lieferkettenproblemen und der aktuellen weltwirtschaftlichen und -politischen Dauerkrise sogar ein kleines bisschen vor dem Zeitplan. Für ein Großprojekt dieser Art ist das geradezu ungewöhnlich.















Das zehnte Stockwerk an der Heßbrühlstraße in Stuttgart-Vaihingen ist in diesen kalten Wintertagen eine Herausforderung. Dort ganz oben auf dem immer weiter wachsenden Allianz-Hochhaus sind die Bauarbeiter dick eingepackt, verlegen Stahlbewehrungen, bringen Verschalungen an, betonieren. Es ist einfach zu kalt, um die Aussicht zu genießen. Und schließlich fehlen noch ein paar Stockwerke, 17 sollen es werden. Bis minus 8 Grad können sie betonieren, aber so kalt war der Winter bisher tagsüber noch nicht. Fünf Wochen dauert es, bis eine Etage fertig ist. Im Sommer soll Richtfest gefeiert werden.